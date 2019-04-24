شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: طرح أراضى جديدة لزراعة أصناف الزيتون المتخصص فى إنتاج الزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رئيس المجلس الدولى للزيتون بالدور الذى يلعبه المجلس، للنهوض بزراعة وصناعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وزيتون المائدة.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح أعمال الاجتماع رقم 53 للجنه الاستشارية للمجلس الدولى للزيتون، التى تستضيفها وتترأسها مصر، بحضور على بن مبارك رئيس اللجنه الاستشارية للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عبد اللطيف غديره، المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون، والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصرى للزيتون، ومشاركة ممثلى 30 دولة على مستوى العالم.

وأشار أبوستيت إلى أن هذا الاجتماع تأتى أهميته فى حرص جميع الدول الأعضاء بالمجلس على التعاون البناء و المثمر من أجل النهوض بالزراعة و انتاج الزيتون ومن أجل بناء علاقات وثيقة بين القطاع الخاص وممثلى الصناعة و المؤسسات للعمل معاً على إيجاد حلول لتحديات قطاع الزيتون وتعزيز الحفاظ على البيئة والإنتاج المستدام لزيت الزيتون وضمان تنمية القطاع تنمية متكاملة ومستدامة لإنتاج منتجات ذات جودة عالية تعود بالفائدة على المستهلكين لزيت الزيتون وزيتون المائدة من أجل توفير أكبر قدر من الفوائد الصحية والطبية للجميع.

وأوضح وزير الزراعة، أن الزيتون يعتبر أحد أكثر الأشجار انتشاراً فى منطقه حوض البحر الأبيض المتوسط نظراً لأهميته الاقتصاديه ومساهمته فى الناتج القومى وتوفير فرص العمل واستغلال الأراضى الوعرة والأراضى شبه الصحراوية وشبه الجافة وقدرته القائمة على توفير المياه، لافتا إلى أن المساحه المنزرعه بالزيتون فى مصر ازدادت من 5 آلاف فدان فى نهاية السبعينات إلى أكثر من 100 ألف فدان فى نهايه التسعينات وارتفعت فى عام 2000 لحوالى 108 ألف فدان وقفزت حالياً لأكثر من 240 ألف فدان.

وأكد أبوستيت أن ذلك يرجع إلى تفوق نمو شجره الزيتون بمناطق الاستصلاح الجديده عن باقى محاصيل الفاكهة الأخرى خاصه تحت ظروف الجفاف والملوحه وتباين أنواع التربه، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من زيتون المائدة بلغ فى عام 2018 نحو 450 ألف طن، فى حين بلغت الصادرات منه نحو 100 ألف طن، كذلك بلغ انتاج مصر من زيت الزيتون نحو 20 ألف طن، تم تصدير 6 آلاف طن من زيت الزيتون البكر الممتاز.

وقال وزير الزراعة إن الحكومة المصرية تتجه حاليا للوصول إلى زراعة 100 مليون شجره زيتون بحلول عام 2020 من خلال المشروع القومى " أغصان الزيتون السبعة" مع التركيز على أصناف إنتاج الزيت الذى لا تنتج مصر منه سوى 1% فقط من الانتاج العالمى، لافتا إلي أن الحكومة ستطرح مساحات من الأراضى لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصه فى انتاج الزيت، ومنها 10 آلاف فدان فى منطقه غرب غرب المنيا و 25 الف فدان بمنطقه المغرة بمطروح والواحات للمستثمرين الأجانب والمصريين، إلى جانب 10 الاف فدان اخرى فى منطقه الطور للمصريين، و 30 ألـف فدان بمناطق وادى النطرون/ الضبعة، فى خطوه جديده لزياده الاستمارات فى القطاع الزراعى.

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وأكد وزير الزراعة أن مصر فى ضوء رئاستها للمجلس الدولى للزيتون لهذا العام 2019 لا تألوا جهداً فى تعزيز التعاون التقنى والفنى والبحثى فى قطاع الزيتون والعمل من خلال المجلس الدولى للزيتون للنهوض بزراعة وإنتاج الزيتون ووضع المقترحات اللازمه لتطوير الممارسات فى مجال الإنتاج وتطوير خدمات البحث والإرشاد والتشريعات وتطوير التصنيع والتسويق والتجارة وتطبيق معايير الجودة العالمية على الصادرات من زيتون المائده والمواصفات الخاصه بزيت الزيتون الصادرة عن المجلس الدولى لزيت الزيتون.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى المجلس الدولى للزيتون والمجلس المصرى للزيتون وجميع من ساهم فى تنظيم الاجتماع(53) للجنه الاستشاريه للمجلس الدولى للزيتون، والعاملين بوزارات الزراعة والتعاون الدولى و الاستثمار والتجارة و الصناعة والسياحة، وشركة الريف المصرى ومشروع مستقبل مصر وجميع المؤسسات المالية و الجهات المانحة و المستثمرين وجميع من ساهم فى الإعداد للاجتماع والعمل على إنجاحه لخدمه الدول الأعضاء بالمجلس.

من ناحيته أشاد الدكتور على بن مبارك رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولى للزيتون، على حسن التنظيم وكرم الضيافة فى مصر، لافتا إلى أن قطاع الزيتون هو قطاع اقتصادى واجتماعى وبيئى له دور فى حماية التربة والمياه ووقف التصحر وله دور فى تحقيق الأمن الشامل.

من ناحيته قال الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصرى للزيتون ورئيس الوفد المصرى إن الاجتماع ناقش جميع الشئون الخاصة بانشطة الإنماء الدولي للزيتون سواء من الناحيه الفنية أو المالية والاقتصادية كذلك بحث انضمام أعضاء جدد مثل أستراليا ونيوزلاندا والسعودية وسوريا وجورجيا وجنوب إفريقيا حتى يضم المجلس جميع الدول العاملة فى قطاع الزيتون.

وقال رئيس المجلس المصرى للزيتون إنه فى نهاية الاجتماع سوف يتم اعتماد التوصيات النهائية من د عزالدين أبوستيت وزير الزراعة المصرى رئيس المجلس الدولى للزيتون ثم تعميمها على كل دول العالم .

وأضاف خيرت أن الوفد المصرى من أكبر الوفود المشاركة فى الاجتماع الذى يضم أكثر من 22 دولة بالإضافة إلى بعض الخبراء وأساتذة الزيتون فى جامعات من أوروبا وأمريكا.