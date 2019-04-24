الارشيف / أخبار مصر

مصر للطيران للصناعات تتعاقد مع بيت خبرة عالمى للحصول على الاعتماد الأوروبى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للصناعات تتعاقد مع بيت خبرة عالمى للحصول على الاعتماد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم التعاون مع إحدى بيوت الخبرة، من أجل التوسع في تقديم خدمات الشركات التابعة، ومن ضمنها شركة مصر للطيران للصناعات المكملة وتحديدًا في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية، بهدف التطوير من المنتج وجودته والقدرة على المنافسة به وتقديمه للسوق العالمي والمحلي.

 

 

وأضاف في بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء، أن هذا التعاون جاء في إطار استراتيجية التطوير التي تتبناها مصر للطيران حالياً، ضمن توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني للعمل على تطوير قطاع الطيران المدني بمختلف مجالاته، والالتزام بكافة المعايير الدولية وتطبيقها بهدف الحصول على الاعتمادات الدولية في مختلف أنشطة الشركات التابعة لقطاع الطيران المدني. 

Advertisements

 

وأوضح  المهندس عادل منصور رئيس مجلس شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، أن الشركة قامت بالتعاقد مع إحدى بيوت الخبرة العالمية Bureau Veritas ، لتنفيذ المرحلة الاولى EASA part 21G  للعمل على تأهيل  خط إنتاج الأجزاء غير الهيكلية لكبائن الطائرات بمصنع المنتجات البلاستيكية بالشركة للحصول على اعتماد وكالة سلامة الطيران الاوروبية، وذلك لتحقيق اعلى عائد على  استثمارات الشركة وزيادة الربحية ونمو الحصة السوقية وتعزيز القدرات التنافسية في سوق الطيران العالمى.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر للطيران للصناعات تتعاقد مع بيت خبرة عالمى للحصول على الاعتماد الأوروبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا