شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تطلق مبادرة "مصر تستطيع بالاجتهاد" وتدعو المصريين بالخارج إرسال قصص نجاحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقلبت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماهر الغندور، أحد المصريين بالخارج المقيمين بلبنان والذي يعتبر من أحد المصريين بالخارج المجتهدين الذين يمثلوا الواجهة المشرفة لمصر بالخارج.

في بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بماهر الغندور في وطنه الأم، مشيرة إلى أن تجربته في الخارج تجربة ملهمة ونموذج يُحتذى به لكل شخص مصري يريد أن ينجح سواء في الخارج أو في الداخل.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه ومن تجربة المهندس ماهر الغندور نطلق مبادرة مبادرة "مصر تستطيع بالاجتهاد"، فإن ماهر من النماذج المصرية التي استطاعت بالاجتهاد، تحقيق نجاح في الخارج كما أنه من الوطنين المحبين لوطنهم حيث قرر الاستفادة من ما تعلمه في الخارج وإقامة مشروعه الخاص في قريته الصغيرة ليفيد أهل وطنه وقريته من خبرته، معلنه أنه سيتم استقبال قصص نجاح كافة المصريين بالخارج أصحاب المهن البسيطة والذين استطاعوا باجتهادهم الوصول إلى قمم النجاح بالدول التي يقيمون بها على البريد الالكتروني الخاص بالوزارة كالتالي:

- البريد الإلكتروني: [email protected]

‏[email protected]

‏[email protected]

‏- Facebook official page:

‏Egyptian Ministry of Emigration - وزارة الهجرة المصرية

‏- Twitter official account:

‏MOEMIGEGY

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ووجهت السفيرة نبيلة مكرم من خلال مبادرة "مصر تستطيع بالاجتهاد"، رسالة لكافة المصريين بالخارج أنه من الممكن أن تصنع نجاحا باهرا من شئ بسيط والاستثمار في النفس وبناء شخصيته، مشيرة إلى أن ماهر الغندور مثال لما تقصده وتؤكد عليه القيادة السياسية وتوليه أهمية كبيرة وهو الاستثمار في الانسان وبناءه، وهو أيضا مثال للشخص المحب لوطنه الذي عاد ليخدم وطنه وأهل قريته حتى لو كان بمشروع بسيط وتوفير فرص عمل بسيطة.

ومن جانبه، قدم ماهر الغندور الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على استقبالها له، لافتا الى أنه ترك مصر وسافر إلى لبنان منذ ٢٤ عاما وعمل في محطة بنزين، وفي عام ٢٠١٠ عمل على التفكير في مشروعه الخاص فتوصل إلى فكرة العمل في مجال المنظفات الصناعية، فقام بالعمل بمصنع منظفات صغير بجانب عمله في محطة البنزين، بدون مقابل حتى يتعلم كيف يتم تصنيع المنظفات، هذا بجانب دراسته للكيمياء حتى يعرف كل شئ عن المواد الكيميائية التي يستخدمها في تصنيع المنظفات.

وأضاف الغندور أنه انتقل إلى مصنع أكبر عقب فترة تعلم بها كيفية تصنيع المنظفات جيدا، وعمل بهذا المصنع لمدة ٥ سنوات تعمل بها كيفية تصنيع المعقمات أيضا بكافة أنواعها واستخداماتها، مشيرا إلى أن فكرة مشروعه الدي ينتوي إقامته بمصر لم يغب عن ذهنه على مدار سنوات طويلة، فقام بدراسة علم إدارة الأعمال والتسويق في الجامعة اللبنانية لمعرفة دراسة السوق.

ولفت إلى أنه منذ عام ونصف العام قرر أن يقيم مشروعه بمصر، فقام بشراء قطعة أرض بمساحة ١٠٠ متر مربع بقريته محلة زياد بمركز سمنود بمحافظة الغربية، لبناء مصنع صغير والبدء في إجراءات التراخيص اللازمة له ويتابعها حتى وهو بلبنان، مشيرا إلى أنه أوشك على الانتهاء وسيتم الافتتاح قريبا وبدء العمل به.

ووجه الغندور رسالة إلى الشباب في مصر قائلا: إن مصر جميلة وبها فرص كثيرة وواعدة ولكن لابد من العمل والاجتهاد حتى تصل إلى ما تريد، واجتهد وتعلم لكي تصل إلى طموحك ولا تيأس.

وفي نهاية الاجتماع، قدمت السفيرة نبيلة مكرم التحية لماهر الغندور موجهه بتحديد موعد له مع المسئولين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير كافة أشكال الدعم له بمشروعه، كما أهدته وزيرة الهجرة درع مؤتمرات "مصر تستطيع" نظرا لاجتهاده في بناء نفسه وعمله وإصراره على النجاح.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد التقت ماهر الغندور بالاجتماع الذي نظمه السفير نزيه النجاري السفير المصري ببيروت، خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، ووعدته أنها ستستقبله بمكتبها خلال تواجده في مصر في أقرب وقت، للحديث عن مشروعه وقصة نجاحه.