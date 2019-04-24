أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يصدر عدة قرارات مهمة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.

وشملت القرارات تخصيص قطعتي أرض فى كل من مركز المحلة بمحافظة الغربية، ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، لإقامة عمارات إسكان اجتماعي عليهما، هذا بالإضافة إلى تخصيص ثلاث قطع أراضى فى كل من مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وحى المطرية بمحافظة القاهرة، ومركز طنطا بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لإقامة مدرسة جديدة وتوسعات فى مدرستين قائمتين، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض فى كل من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ومركز شربين بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بكل منهما، لإقامة مدرستين أحداهما تجريبية والثانية على غرار النموذج اليابانى.

وتضمنت القرارات تخصيص قطعتى أرض بمركزى الباجور وقويسنا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب بالمحافظة لإقامة مركز شباب على واحدة ومبنى إداري على الأخرى، وكذا تخصيص قطعتى أرض بمركزى ابو المطامير وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب بالمحافظة لإقامة مركزى شباب عليهما، كما تم تخصيص ثلاث قطع أراض بمحافظة البحيرة، بالمجان، الأولى لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة وحدة شئون اجتماعية عليها، والثانية لصالح مديرية الثقافة، لإقامة قصر ثقافة ومكتبة عليها، والثالثة لصالح وزارة الداخلية، لإقامة نقطة إطفاء عليها.

وشملت القرارات أيضا تخصيص قطعة أرض بمدينة القرين، محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة، لإقامة وحدة بيطرية عليها؛ وقطعة أرض بقرية بياض العرب، محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية الاوقاف بالمحافظة، لإقامة مسجد عليها؛ وقطعة أرض بمدينة نصر النوبة، محافظة أسوان، بالمجان، لصالح جمعية تنمية المجتمع لتيسير الزواج بنصر النوبة، لإقامة مقر للجمعية عليها، هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمدينة الداخلة، محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإقامة مكتب تموين عليها؛ وقطعة أرض بمركز أبو تشت، محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التعاون الزراعى بالمحافظة، لإقامة مقر للجمعية التعاونية الزراعية عليها؛ وقطعة أرض بمركز جهينة، محافظة سوهاج، بإيجار اسمي مقداره واحد جنيه للمتر المربع سنويا ولمدة ثلاثين عاما، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، لإقامة مجمع استهلاكي عليها.