أخبار مصر | رئيس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تنظيم وحدة مراجعة مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بإعادة تنظيم الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، بحيث تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات والمحافظات والجهات المشاركة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر، وذلك بهدف تقديم المقترحات إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية، بشأن تنقيح هذه القوانين والقرارات واللوائح وإزالة أوجه التعارض فيما بينها وإلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة في تبسيط إجراءات مناخ الأعمال واقتراح القوانين والقرارات الجديدة التي تحقق هذا الغرض.

وبمُوجب هذا القرار سيكون لوحدة تبسيط الإجراءات مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر، وتشمل هذه السياسات صياغة الرؤية الاستراتيجية للمبادرة وتحديد المهام والأهداف والوسائل اللازمة لها.

Advertisements

كما يختص مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" باعتماد الخطط والبرامج المقترحة من الوحدة، بشأن التشريعات المؤثرة في مناخ الأعمال، فضلاً عن مناقشة وإقرار تقارير الأداء وتقويم العمل للوحدة المركزية ووحدات الوزارات والمحافظات، إلى جانب اعتماد السياسات العامة للوحدة المركزية والهيكل التنظيمي بها، وإقرار نُظم العمل بها، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومع مجتمع الأعمال من أجل تفعيل مشاركته في تحقيق أهداف المبادرة.

وأشار قرار رئيس الوزراء إلى أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعاً دورياً كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناء على دعوة من رئيسه أو غالبية أعضائه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

وينص القرار على أن للوحدة المركزية جهازاً تنفيذياً تكون من بين مهامه إعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، مع وضع برنامج زمنيّ مُحدد لتنفيذ خطط العمل ومراقبة تنفيذها، إلى جانب وضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج التفصيلية للوحدة المركزية، فضلاً عن السعي نحو ضم مزيدٍ من الوزارات والمحافظات للمبادرة، على أن يتم تعيين رئيس الجهاز التنفيذيّ للوحدة المركزية بقرار من رئيس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس الأمناء لمدة عام قابلة للتجديد.