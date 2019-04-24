أخبار مصر | الحجر الصحي بمطار القاهرة يعزل 19 راكبا قادما من الخرطوم

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 19 راكبا قادمين من الخرطوم، بينهم 3 مصريين و16 سودانيا فور وصولهم إلى المطار، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

قالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة «تاركو» القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 19 راكبا 3 مصريين و16 سودانيا من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوي .

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلي مستشفي الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار .