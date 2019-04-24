أخبار مصر | قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والوجه البحرى، والقاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد، وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 29

شبين الكوم 14 28

طنطا 15 27

دمنهور 14 27

الإسكندرية 12 27

بلطيم 14 25

مطروح 12 24

السلوم 15 27

سيوة 19 32

بورسعيد 17 22

دمياط 16 23

الزقازيق 14 27

الإسماعيلية 12 28

السويس 14 28

العريش 12 23

رفح 12 24

رأس سدر 15 26

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نخل 07 27

نويبع 17 30

طابا 12 28

كاترين 05 22

الطور 16 25

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 18 30

مرسى علم 19 30

الفيوم 12 31

بنى سويف 12 31

المنيا 14 34

أسيوط 13 33

سوهاج 12 33

قنا 16 35

الأقصر 15 36

أسوان 17 37

أبوسمبل 17 33

الوادى الجديد 21 34

شلاتين 21 31

أبو رماد 20 30

حلايب 20 26

راس حدربة 19 27