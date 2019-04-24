أخبار مصر | محاكمات اليوم.. استكمال رشوتي وزارة التموين و"المترو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمات اليوم.. استكمال رشوتي وزارة التموين و"المترو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة استئناف القاهرة جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "رشوة وزارة التموين".

وتستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة مالك شركة للأنظمة المتكاملة، ومحامٍ لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، لمناقشة شهود الإثبات.

وتستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر طعن يطالب بإلغاء قرار تعيين عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.