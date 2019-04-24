مصر | اليوم.. النطق بالحكم على معاون مباحث الحدائق و4 أمناء شرطة بتهمة التعذيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على معاون مباحث الحدائق و4 أمناء شرطة بتهمة التعذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الحكم على رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة، في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري الشلقامي.

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كشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام، رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل، وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، وتبين من تحقيقات أحمد هاني وسعد أبوالعز، مدير نيابة غرب القاهرة- أن المتهمين عذبوا المجني عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة، كما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولا على كرسي خشبي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ووجت النيابه العامه للمتهمين تهمة التعذيب الذى ادى للوفاة والتزوير فى محررات رسمية وعقب إنتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة تعذيب المجنى عليه حتى الموت .