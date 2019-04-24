انت الان تتابع الوطنية للانتخابات: الشائعات لم تؤثر على الاستفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
المستشار لاشين إبراهيم
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إن هناك شائعات كثيرة انتشرت خلال أيام الاستفتاء بهدف إفساد العملية الانتخابية، لكنها لم تؤثر على عملية الاقتراع، مضيفًا أن إجراءات الاقتراع والفرز تمت تحت إشراف القضاء بالإضافة إلى وسائل الإعلام والقوات المسلحة. أما المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، فقال إن القانون ينص على أن تعلن الهيئة النتائج خلال خمس أيام تالية لانتهاء الاستفتاء، مضيفا: «تسلمنا أمس حصرا لأصوات المصريين فى الخارج».
وأكد الشريف، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ورقة تطبيق غرامة على من لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء على تعديل الدستور غير صحيح. وأوضح أن الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت الحصر العددي لأصوات الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح الثلاثاء، مشيرا إلى
وأكد الشريف، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ورقة تطبيق غرامة على من لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء على تعديل الدستور غير صحيح.
وأوضح أن الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت الحصر العددي لأصوات الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح الثلاثاء، مشيرا إلى أنها تنتظر وصول نتائج المحافظات الحدودية مثل الوادي الجديد وأسوان وشمال سيناء ومطروح بنهاية اليوم.
وفيما يتعلق بمصير أوراق التصويت، قال نائب رئيس الهيئة الوطنية، إن «أوراق الاستفتاء يتم حفظها بمقر الهيئة لوقت محدد، وبعدها يتم التخلص منها»، مضيفاً أن «القانون ولائحة عمل الهيئة ألزماها بحفظ أوراق الاستحقاقات الانتخابية لمدد معينة، بعدها يتم إعدامها لعدم وجود مكان تُحفظ فيه كل أوراق الاستحقاقات الانتخابية».
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