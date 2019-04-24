شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة خلف الأسوار..تعرف على وسائل ممارسة التريض داخل السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يهتم قطاع السجون بالأنشطة الرياضية والترفيهية وممارسة الهوايات المفضلة للسجون، وذلك لشغل أوقات فراغهم وتقويم سلوكهم.

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ويعد ممارسة الأنشطة الرياضية أحد أهم العناصر الرئيسية لشغل أوقات الفراغ ، حيث يتم من خلاله توجيه طاقات السجناء إلى محاسن الأخلاق , ومن هذا المنطلق فقد تـــم تدعيم كافة السجون بالأدوات والملابس الرياضية ، وتجهيز الملاعب ، وإجراء مباريات عديدة فى مختلف الألعاب الرياضية "كرة قدم – طائرة – سلة - يد – كرة السرعة – تنس الطاولة وغيرها".

وتشجع إدارات السجون السجناء ذوى المواهب الفنية بمزاولة الهوايات المختلفة "كالرسم والنحت والأركت ، وأعمال التطريز والتريكو ، والعزف على الآلات الموسيقية وغيرها"، بالأماكن المناسبة بالسجون والتى تم تخصيصها لممارسة تلك الهوايات،كما تقوم أيضاً بتيسير الحصول على الخامات اللازمة بالإضافة لمساعدة السجناء فى تسويق منتجاتهم ، إذا رغبوا فى ذلك.