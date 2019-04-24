شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلتقي «أم التنانين» في حفل مجلة «تايم» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم وهداف ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مع الممثلة إميليا كلارك الشهيرة بدور «دينيريس تارجيريان» وبلقب «أم التنانين» في مسلسل «صراع العروش»، ضمن فعاليات حفل مجلة «تايم».

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والتقى «مو» مع الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك، الحائز على جائزة أوسكار عن دوره في الفيلم الأمريكي «الملحمة البوهيمية»، في حفل مجلة «تايم» الأمريكية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

كان «مو» وصل إلى مدينة نيويورك الأمريكية، صباح الثلاثاء، لحضور الحفل بعد اختياره ضمن قائمة المجلة التي وضعت صورته على صدر غلافها، فيما أعلنت اختيار «مالك» ضمن قائمتها السنوية بعد تتويجه بـ«أوسكار أفضل ممثل».

وقالت المجلة عن «صلاح»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الأن يزين السجادة الحمراء».

صورة تجمع محمد صلاح وإميليا كلارك في حفل مجلة «تايم»