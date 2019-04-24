شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلتقي رامي مالك في حفل مجلة «تايم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى النجم محمد صلاح، هداف ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، مع الممثل الأمريكي ذي الأصول المصرية رامي مالك في حفل مجلة «تايم» الأمريكية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.

كان «مو» وصل إلى مدينة نيويورك الأمريكية، صباح الثلاثاء، لحضور الحفل بعد اختياره ضمن قائمة المجلة التي وضعت صورته على صدر غلافها، فيما أعلنت اختيار «مالك» ضمن قائمتها السنوية بعد تتويجه بـ«أوسكار أفضل ممثل».

وقالت المجلة عن «صلاح»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «محمد صلاح يتميز بأنه إنسان أكثر من كونه لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الأن يزين السجادة الحمراء».

محمد صلاح يلتقي رامي مالك في حفل «تايم»

رامي مالك يصل حفل مجلة «تايم»

محمد صلاح يصل إلى حفل مجلة «تايم»