شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، الأربعاء، ليسود طقس لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والوجه البحري، والقاهرة، حار جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.

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تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على مناطق من شمال البلاد، وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر «القاهرة 15 29»، «شبين الكوم 14 28»، «طنطا 15 27»، «دمنهور 14 27»، «الإسكندرية 12 27».