شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة المطرية ينظمون مسابقة للإنشاءات الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم طلاب كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان أكبر مسابقة علمية حول الإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة، الأربعاء، بمشاركة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.

وقال الطلاب إن الهدف من المسابقة دعم ابتكارات طلاب الكلية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، والعمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

فيما قال الدكتور محمد حلمي، أستاذ التحليل الإنشائي، إن المسابقة تخطو خطوة أخرى نحو العالمية حيث قررت الكلية فتح المسابقة لتكون مسابقة دولية تشارك فيها فرق من كافة الجامعات وكليات الهندسة، مشيرا إلى أن الطلبة تقوم باختيار مشكلة وإطلاق أفكارهم في تصميم منشأ لحل هذه المشكلة بطريقتهم الخاصة كما لو كانوا هم المسؤولين عن تنفيذه في الواقع.