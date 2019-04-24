الارشيف / أخبار مصر

طلاب هندسة المطرية ينظمون مسابقة للإنشاءات الصعبة

0 نشر
محمد كامل 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة المطرية ينظمون مسابقة للإنشاءات الصعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم طلاب كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان أكبر مسابقة علمية حول الإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة، الأربعاء، بمشاركة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.

وقال الطلاب إن الهدف من المسابقة دعم ابتكارات طلاب الكلية وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، والعمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

فيما قال الدكتور محمد حلمي، أستاذ التحليل الإنشائي، إن المسابقة تخطو خطوة أخرى نحو العالمية حيث قررت الكلية فتح المسابقة لتكون مسابقة دولية تشارك فيها فرق من كافة الجامعات وكليات الهندسة، مشيرا إلى أن الطلبة تقوم باختيار مشكلة وإطلاق أفكارهم في تصميم منشأ لحل هذه المشكلة بطريقتهم الخاصة كما لو كانوا هم المسؤولين عن تنفيذه في الواقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب هندسة المطرية ينظمون مسابقة للإنشاءات الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا