شكرا لقرائتكم خبر عن معهد السكر يناقش نتائج «100 مليون صحة» الأريعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، الأربعاء، المؤتمر السنوي الثامن للمعهد، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد صلاح، رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.

قال الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، إن فعاليات المؤتمر تدور حول نتائج حملة 100 مليون صحة، وكذلك صيام مرضي السكر خلال شهر رمضان، بالإضافة لآخر الأبحاث والدراسات في مجال مرض السكر وعلاقته بأمراض القلب وضغط الدم ومشاكل الكلي والكبد والقدم السكري.

وأشار «الحفناوي» إلى أن المؤتمر يستمر لمدة يومين من خلال 14 جلسة علمية، بمشاركة نخبة واسعة من أساتذة علاج مرضى السكر في مصر والدول العربية والأفريقية.