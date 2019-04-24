شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لزيادة إيرادات صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الثلاثاء، خطة لزيادة إيرادات صندوق رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، حيث وجه بإنشاء عمارة سكنية وتجارية بشكل استثماري يُحصّل إيرادها لصالح صندوق رعاية ذوي الاحتياجات لدعم إنشاء مركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة الجاري إنشاؤه بمدينة الخارجة. وقرر المحافظ طرح قطعتي أرض مميزتين بالمزاد لدعم إيراد صندوق الإسكان بالمحافظة، وكلف بالتنسيق مع أحد البنوك لمبادلة مديونيته لدي صندوق إسكان المحافظة من خلال شراء البنك قطعة أرض ذات قيمة تجارية، إضافة إلى إيفاد لجنة لمدينة الشروق بمحافظة القاهرة لاستلام قطعة الأرض المخصصة للمحافظة وإعداد مشروع لها كإقامة سور وجراج وإنشاء دور علوي إداري سكني للاستراحة ومكتب إداري للمحافظة.

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