شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن تصاريح عمل المصريين بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 10 أرقام هامة عن تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج فى عام 2017، وجاء إجمالى التراخيص ليبلغ مليونًا و167 ألفًا و589، وفيما يلى 6 أرقام هامة عن تصاريح عمل المصريين بالخارج.

1 - إجمالى عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج (أول مرة ـ تجديد) 1167589 تصريح فى عام 2017.

2- نسبة انخفاض تصاريح العمل "أول مرة- تجديد" فى 2017 عن 2016 تبلغ 6.8%.

3 - إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج، 423.434 ألف تصريح "لأول مرة" عام 2017.

4- إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج (تجديد)، بلغ 744.155 ألف تصريح عام 2017.

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5- التصاريح الصادرة للعمل بالدول العربية تبلغ مليونًا و135 ألفًا و29 تصريحًا، بنسبة 97.2% من إجمالى التصاريح الصادرة فى 2017.

6 - السعودية تحتل المرتبة الأولى بمجموعة الدول العربية من حيث التصاريح الصادرة ‏للمصريين للعمل بها بعدد 598.029 ألف تصريح بنسبة 52.7%.

7- إجمالى تصاريح العـمل الصادرة ‏للمصريين للعمل بالدول الأوربية بلغ 24.240 ألف تصـريح فى 2017.

8- يبلغ عدد التصاريح الصادرة للعمل فى إيطاليا 18.388 ألف تصـريح فى 2017.

9- عدد الحاصلين على تصاريح العمل بالخارج من حملة المؤهل المتوسط يبلغ 441.705 ألف تصريح.

10 - عدد الحاصلين على تصاريح العمل بالخارج من حملة المؤهل العالى يبلغ 344.022 ألف تصريح.