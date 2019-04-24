أخبار مصر | أمين تنظيم "مستقبل وطن": الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي بأيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين تنظيم "مستقبل وطن": الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي بأيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بالشكر إلى الشعب المصري الذي ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والوعي والمشاركة بفاعلية أيام الاستفتاء الدستوري، مؤكدًا أن المصريين دائما ما ينحازون إلى وطنهم في أي استحقاق أو موقف صعب.

وقال هلال في تصريح صحفي له، إن الفترة الماضية شهدت ولادة حزب عملاق أسمه مستقبل وطن، قام بعمل ملحمة وطنية من خلال اعضائه الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل وطنهم وبلدهم، مضيفًا تحملنا الكثير من أجل مصر وهو أقل ما يمكن أن نقدمه من جهد ووقت لبلدنا، مُشيدًا بعملية الاستفتاء التي تمت بمنتهى الشفافية والنزاهة وسارت وفقًا للإجراءات المتبعة والتى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن قوات الجيش والشرطة قامت بعمل تأمين على أعلى مستوى سهل حضور الشعب المصري بهذه المثافه فضلا عن دور الهيئات والجهات القضائيه فى الإشراف على عملية التصويت.

وأشار "هلال" إلى أن الجماعات الإرهابية التي لفظها الشعب المصري في ثورة 30 يونيوواخرين، قاموا بشن حرب إلكترونية على حزب مستقبل وطن من خلال لجانهم الإلكترونية عبر وسائل التواصل الإجتماعي الإجتماعي، مؤكدًا أن إصطفاف المصريين خلف قيادتهم أصبهم بالجنون.