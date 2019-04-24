شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «27 مليون أكبر نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات المصرية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سجل أكبر نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات المصرية بإجمالي 27 مليون ناخب.

أضاف في برنامجه على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «مبروك ومليون مبروك، رقم غير مسبوق، رقم لم يحدث في تاريخ مصر منذ عهد جمال عبدالناصر».

تابع: «النتيجة النهائية خرجت بأفضل شكل، النهارده عندنا 27 مليون نزلوا الاستفتاء، الرقم الأكبر في تاريخ مصر، لا انتخابات رئاسية ولا برلمانية ولا استفتاءات».

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وشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الحالية 27 مليون مواطن، من إجمالي 61 مليونًا لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة 44.33%.

ووفقا لهذه الأرقام، فإن عدد من شاركوا في الاستفتاء هو النسبة الأعلى مشاركة في الاستفتاءات الدستورية التي شهدتها مصر منذ عام 2011.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاء، حيث شارك 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا بنسبة 44.33%، وأيد التعديلات 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%، فيما عارضها 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «الاستفتاء جرى في مناخ ديمقراطى مفعم بالحرية، وخرج بصورة تليق بمصر وتاريخها واسمها، وإن مشاركة الشعب الجادة والإقبال الكثيف يعكس وعي المواطنين وفهمهم للديمقراطية وممارسة حقهم الدستوري».