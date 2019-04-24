شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان من خلال إقامة معارض «أهلا رمضان» لبيع جميع أنواع السلع الغذائية بسعر الجملة.

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جاء ذلك خلال افتتاح 3 معارض «أهلا رمضان» للسلع الغذائية في مدينة قنا، بحضور أحمد سيد، وكيل وزارة التموين، ولفيف من القيادات التنفيذية وعدد كبير من أهالي المدينة، في إطار استعدادات محافظة قنا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أوضح المحافظ أنه تم افتتاح المعارض الثلاثة في أماكن مختلفة بالمدينة، الأول بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حي المصالح والثاني بمبني نزل الشباب بميدان مستشفي الهلال والثالث بقاعة السندباد بمنطقة عمر أفندي.

أشار إلى افتتاح معرض بكل مدينة من مدن المحافظة بالتزامن مع افتتاح المعارض الثلاثة، مشيرًا إلى إقامة تلك المعارض بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعية التعاونية الاستهلاكية.