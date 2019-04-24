رئيس جامعة القاهرة: 130 مليون جنيه من الموارد الذاتية لتطوير طوارئ قصر العينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وفرت 130 مليون جنيه من مواردها الذاتية لتطوير مستشفى الطوارئ بقصر العينى، مؤكدًا أنه تم بالفعل البدء فى تنفيذ مشروع التطوير.
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عمل المستشفى مستمر بكامل طاقته ولمدة 24 ساعة على مدار اليوم كما كانت، وأنه لا نية حتى لغلق جزئى لها، موضحًا إجراء الفحوصات الطبية فقط بقسم 5 وتوزيع المرضى وحجزهم على طاقة المستشفى ككل فى حالة إجراء عمليات جراحية.
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