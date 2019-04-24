محافظ القاهرة: رفع اثار عملية الاستفتاء وعودة الشىء لأصله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة برفع جميع أثار عملية الاستفتاء على الدستور وعودة الشيء لأصله.
وأضاف محافظ القاهرة انه جارى الاستعداد لاستقبال شم النسيم وعيد القيامه، مشيرا إلى أنه وجه برفع كفاءة المناطق المحيطة بالكنائس، وكذلك رفع كفاءة الحدائق لاستقبال المواطنين.
وأشار محافظ القاهرة، الى أنه جارى مراجعة تراخيص المراكب النيلية وشروط الحماية المدنية بها، وكذلك الاتوبيس النهرى استعدادا لشم النسيم.
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