شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن وصول المستشفى العائم للجيزة واستمرار تقديمها الخدمات المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤن الإعلام وصول المستشفى العائم إلى محافظة الجيزة ليستمر تقديم الخدمات الطبية المجانية للأم والطفل حتى 26 من الشهر الجارى . وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤن الإعلام فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن المستشفى العائم مجهز على اعلى مستوى ويضم فريق تمريض، وفنى وإدارى. Advertisements وتابع الدكتور خالد مجاهد أن الفرق تجري الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد وضعف السمع وأمراض الأذن وأمراض العيون وسرطان الثدى وسكر الأطفال. واستكمل : يتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لإجراء العمليات بالمجان تماماً.

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