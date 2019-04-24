أخبار مصر | المواطنون يحتفلون بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في القاهرة الجديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواطنون يحتفلون بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في القاهرة الجديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل عدد من المواطنين، بالقاهرة الجديدة، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33%، وكان عدد الأصوات الصحيحة 26 مليون 362 ألف 421 ناخب بنسبة 69.04% وعدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألف و172 ناخب بنسبة 3.06%.

وكان الموافقون على التعديلات 23 مليون و416 ألف و741 ناخبا بنسبة 88.83%، والرافضين 2 مليون و945 ألف و680 ناخب بنسبة 11.71%.

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وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعلان نتائج استفتاء التعديلات الدستورية، قائلا: "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطنى ووعيه القومى بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة".

وأضاف الرئيس السيسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، : "إن ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسى والدستورى سيُسجل بحروف الفخر فى سجل أمتنا التاريخى".

وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.