أخبار مصر | التدخل السريع بالسويس يعيد مُسن لأسرته بعد عام في الشارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع بالسويس يعيد مُسن لأسرته بعد عام في الشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق التدخل السريع المحلى بالتعاون مع فريق أطفال بلا ماؤى بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس، فى إعادة مسن الى أسرته بعد عام كامل قضاها متجولا بدون ماؤى فى الشارع يعيش على مساعدة الأهالى.

صرحت ميرفت سيد فهمى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس، أنه من خلال جهد فريق التدخل السريع بالتعاون مع فريق أطفال بلا ماؤى بالمديرية تم رصد وجود لمسن فى حالة صحية متردية والذى كان يقيم بدون ماؤى بجوار مدرسة قاسم أمين بحى الأربعين بالسويس حيث قام الفريق بالتوجه اليه وبمناقشته تم التعرف على اسمه عم السيد .ح 64 عام وعلى مدى يومين.

وقام الفريق بإقناع العجوز بالذهاب لدار وتقديم كافة اوجه الرعاية له من الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة له وقد تم نقل المسن بالفعل الى دار بالسويس وتم عمل جلسات نفسية للمسن ومن خلال التحرى تم التوصل الى اسرته واولاده حيث تم اعادته للاسرة حيث قدمت الاسرة الشكر للوزارة على جهدهم.