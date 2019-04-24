شكرا لقرائتكم خبر عن النطق بالحكم على المتهمين بقتل رئيس دير أبومقار.. الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسدل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، غدًا الأربعاء، الستار على قضية مقتل الأنبا «إبيفانيوس» أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، والذين تمت إحالة أوراق المتهمين فيها إلى فضيلة المفتي في الجلسة الماضية.

وكانت المحكمة قرر في جلستها الماضية إحالة أوراق القضية والمتهم فيها وائل سعد تواضروس، المعروف باسم أشعياء المقاري قبل تجريده من الرهبنة، والراهب فلتاؤس المقاري والاسم بالمولد ريمون رسمي منصور، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما التهمة المسندة إليهما.

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وعثر الراهب جبرائيل المقاري، على جثمان الأنبا إبيفانيوس مقتولًا في إحدى طرقات دير أبومقار، صباح الأحد 29 يوليو الماضي، أثناء ذهابه لأداء صلاة التسبيحة، ولم يتمكن من التعرف على شخصية المجني عليه وقتها بسبب الظلام، فذهب إلى الكنيسة وأبلغ الموجودين والذين تعرفوا عليه.

وحاول المتهم الأول، وائل سعد تواضروس، الانتحار بالسم المستخدم في المزرعة التي كان يشرف عليها، على خلفية قرار البابا تواضروس بتجريده من الرهبنة، بينما حاول المتهم الثاني، فلتاؤس المقاري، الانتحار بقطع شرايينه وإلقاء نفسه من أعلى مبنى العيادة.

وتوفي الراهب زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط، وهو أب اعتراف المتهم الأول وائل سعد تواضروس قبل تجريده من الرهبنة، متأثرا بالسم الذي وجد في أحشائه، ولم يتم التوصل بوجود شبهة جنائية في وفاته أم أنها محاولة انتحار، وذلك بعد قرار نقله من دير أبومقار ضمن 6 رهبان آخرين تم استبعادهم من الدير بناءً على قرار البابا تواضروس لضبط الرهبة بالدير.