شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتدريب» تحتفل غدًا بيوم «التراث العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقيم الأكاديمية الوطنية للتدريب احتفالية غدا الأربعاء بمناسبة يوم التراث العالمي بمقر الأكاديمية. ويشمل اليوم معرض صور عن التراث ومحاضرة عن مفهوم التراث وكيفية تعامل المدنيين مع المواقع التراثية في الحوادث.

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