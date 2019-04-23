شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: نتيجة الاستفتاء تقضى على كل الشائعات المغرضة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن نتيجة استفتاء 2019 تؤكد على ارتفاع درجات الوعى لدى جموع المواطنين، وإدراكهم لطبيعة وحقيقة المرحلة وفطنتهم لما يحاك بمصر فى الداخل و الخارج .
وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له، أن نتائج الاستفتاء أكبر دليل يؤكد أن المصرى هو شخصية جبارة ولديه حسابات أصيلة تتمثل فى الحفاظ على الوطن وحمايته والحفاظ على الاستقرار والأمن واستكمال إنجازات التنمية الشاملة التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية.
ونوه "سعدة" الى أن نتيجة الاستفتاء تقضى على كل الشائعات المغرضة والكاذبة والمضللة عن مصر والمصريين، وتؤكد أن مصر قيادة وشعبا تسير فى الاتجاه الصحيح ، متابعا :" نتمنى أن تكون نتائج الاستفتاء هى خطوة هامة على طريق الرخاء والتنمية، نتائج الاستفتاء تؤكد أن المصريين ينتصرون للديمقراطية .
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