صور.. بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الاستفتاء بالسلام الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء منذ قليل فعليات المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لإعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالسلام الوطنى، حيث تعلن الهيئة نسبة المشاركة فى الاستفتاء ونسبة من قالوا "نعم " ونسبة من قالوا " لا " وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة ، بعدما تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات محاضر فرز الأصوات والنتائج من خلال رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات. يذكر أن المستشار محمود الشريف، قد أعلن أن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ستعقد مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات. Advertisements

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

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