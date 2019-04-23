شكرا لقرائتكم خبر عن "التدخل السريع" يعيد مُسِنًا لأسرته بعد ضياعه عامًا فى الشارع بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق التدخل السريع المحلى- بالتعاون مع فريق "أطفال بلا مأوى" بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس- فى إعادة مسن إلى أسرته بعد عام كامل قضاه بدون مأوى فى الشارع يعيش على مساعدة الأهالى.

وقالت ميرفت سيد فهمى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالسويس، إنه من خلال جهد فريق التدخل السريع بالتعاون مع فريق "أطفال بلا مأوى" بالمديرية، تم رصد وجود مسن فى حالة صحية متردية، والذى كان يقيم بدون مأوى بجوار مدرسة قاسم أمين بحى الأربعين فى السويس.

وقام الفريق بالتوجه إليه وبمناقشته تم التعرف على اسمه "عم السيد.ح"، 64 عاما، وعلى مدى يومين قام الفريق بإقناع المسن بالذهاب لدار وتقديم كافة أوجه الرعاية له من الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير حياة كريمة له، وقد تم نقل المسن بالفعل إلى دار بالسويس وتم عمل جلسات نفسية للمسن، ومن خلال التحرى تم التوصل إلى أسرته وأولاده، حيث تمت إعادته للأسرة وقدمت الأسرة الشكر للوزارة على جهدهم.