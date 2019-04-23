شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف مهنئًا المصريين بنتيجة الاستفتاء: أوهام الإرهابيين تتحطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المصريين جميعا بنتائج الاستفتاء على الدستور، إنكم شعب أصيل كريم واع.

وقال مختار فى بيان اليوم:"المشاركة الإيجابية بالداخل والخارج في التصويت على التعديلات الدستورية يكشف إلى جانب ثقة الشعب في قيادته السياسية، أنه شعب واع يقظ قادر على تحمل المسئولية والتحديات ، وأنه سيظل الصخرة القوية التي تتحطم عليها مخططات أعداء الأمة المتربصين بها".

وأضاف وزير الأوقاف، :" كما تحطمت أحلام وأطماع التتار وغيرهم على أبوابها فإن أحلام وأوهام الإرهابيين وداعميهم وصانعيهم تتحطم أيضا على أبوابها بفضل الله عز وجل، ثم بفضل وعي قيادتها السياسية وتضحيات أبناء قواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية ومن خلفهم جميعا شعب واع وسائر مؤسسات الدولة الوطنية ورجالها البواسل وأبناؤها الأوفياء".

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وكانت قد انتهت أمس فى التاسعة مساء، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أجريت عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة فى حضور وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدارالثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.