شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات بميدان التحرير بعد الموافقة على تعديل الدستور (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل العشرات من المصريين بميدان التحرير فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،بالموافقة على التعديلات الدستورية بعد إستفتاء شعبى تاريخى . Advertisements وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شارك فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا بنسبة 44.33%، ووافق 23 مليون و416 ألف و741 صوتًا بنسبة 88.83%، فيما صوت بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.التحرير

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات بميدان التحرير بعد الموافقة على تعديل الدستور (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.