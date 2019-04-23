- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف رسائل الشعب لـ «السوشيال ميديا » والإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، " 88% وافقوا على التعديلات الدستورية"، وفيه: الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فى مؤتمر صحفى نتيجة الاستفتاء: %44.33 نسبة المشاركة بإجمالى 27 مليوناً و 193 ألف مواطن.. الأصوات الصحيحة 26 مليوناً و 362 ألفاً.. الأصوات الباطلة 831 ألفاً.. 23 مليوناً و 416 ألفاً وافقوا.. و 2 مليون و 945 ألفاً .
وتقرأ أيضا، السيسى يبحث مع رؤساء وممثلى 12 دولة أفريقية ورئيس "الإيجاد " سبل دعم استقرار الخرطوم، وفيه: قمة السودان فى قلب القاهرة.. توافق أفريقى على سرعة استعادة النظام الدستورى من خلال عملية سياسية يقودها السودانيون.
وداخل العدد
ـ السيسى لرئيس جنوب أفريقيا: نسعى لتنسيق المواقف تجاه قضايا القارة
ـ انهيار «السوشيال ميديا » وتجاهل المصريين للتقارير الحقوقية المزيفة دفع الإعلام الغربى إلى نزع الأقنعة
كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف رسائل الشعب لـ «السوشيال ميديا » والإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.