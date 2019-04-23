شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 41 إشهارًا وقفيًا جديدًا تشمل أراضى زراعية بمساحة 13 فدانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن وجود إقبال على إشهار أوقاف جديدة، بلغت حتى الآن 41 وقفًا جديدًا تشمل أراضى زراعية بمساحة 13 فدانًا و18قيراطًا و13 سهمًا، وعدد أربع عقارات سكنية، و"2" شقة سكنية بمدينة نصر، بالإضافة إلى شهادات استثمار بإجمالى 6987400 جنيه "ستة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة جنيه".

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن ذلك يأتى فى إطار ما تقوم به الوزارة من مجهودات فى سبيل الحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره وتوظيف عوائده فيما أوقف له، ودورها فى مجال خدمة المجتمع.

واختتمت الوزارة بيانها:"ندعو الله "عز وجل" أن يتقبل من كل من أنفق فى سبيل الله، وفى خدمة وطنه، وتؤكد أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن الواقفين".