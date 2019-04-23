أخبار مصر | حزب المؤتمر يهنئ المصريين بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر يهنئ المصريين بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حزب المؤتمر بالتهنئة للشعب المصرى العظيم على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا انها نتائج مشرفة وغير مسبوقة وتؤكد للعالم كله ان المصريين حريصون على ممارسة حقوقهم السياسية واستقرار الدولة المصرية.

وأكد حزب المؤتمر فى بيان له أصدره منذ قليل برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، أن الشعب المصرى من خلال هذه المشاركة الكبيرة أكد قدرته على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا؛ لأن المصريين مازالوا يواصلون تلقين العالم دروسا جديدة فى الممارسة الديمقراطية السليمة وانه وحده هو السيد والحكم.



ووجه الربان عمر المختار صميدة التحية الى القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية ورجال القضاء الذين حموا تلك الارادة كما وجه التحية الى جميع طوائف الشعب المصرى كله والمصريين بالخارج ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وجميع اعضاء المجلس.



وكشف جهاد سيف نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى باسم الحزب عن ان اللجنة القانونية والتشريعية بالحزب سوف تعكف على إعداد اجندة تشريعية تتضمن مجموعة من مشروعات القوانين تتمشى مع التعديلات الدستورية وفى مقدمتها مشروعات قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ والسلطة القضائية ومجلس الدولة ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، مؤكدا ان الحزب سوف يتقدم بهذه التشريعات بعد اعدادها الى مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر برئاسة المستشار احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

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