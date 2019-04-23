أخبار مصر | رئيس ائتلاف دعم مصر: الشعب المصرى أثبت أنه حائط صد منيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ائتلاف دعم مصر: الشعب المصرى أثبت أنه حائط صد منيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى، عقب اعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية منذ قليل، أن الشعب المصرى حائط الصد وصمام الامان للحفاظ على الوطن الغالى من المخاطر الداخلية والخارجبة، مؤكدا فى بيان له منذ قليل أن المصريين مازالوا يواصلون تلقين العالم دروسا جديدة فى الوطنية وأنه صاحب السيادة والارادة والكلمة الاولى والاخيرة.

وأضاف أن الشعب المصرى شعب واعٍ ومتبصر ويعى من حوله ويظهر دائما عندما يطرق بابه الوطن ومن هنا أقدم التحية الى القوات المسلحة والشرطة المصرية ورجال القضاء الذين حموا تلك الارادة كما اوجه التحية الى جميع طوائف الشعب المصرى والى الاقباط والصوفيين والشباب وذوى الاعاقة والمرأة والمصريين بالخارج كما اوجه التحية الى مجلس النواب رئيسا وأعضاء.

وطالب القصبى الشعب المصرى بالحفاظ على تلك الحالة الوطنية والتى تنعكس ايجابيا فى أعمالنا وتعاملاتنا وإنتاجنا لكى نقدم أداءا مميزا ينعكس على مصر والمصريين.