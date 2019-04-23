أخبار مصر | قيادى بمستقبل الوطن: نتيجة الاستفتاء أذهلت العالم وأثبتت أن المصريين يقفون خلف دولتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادى بمستقبل الوطن: نتيجة الاستفتاء أذهلت العالم وأثبتت أن المصريين يقفون خلف دولتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس يوسف رشدان القيادى بحزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب بمصر الجديدة، أن الشعب المصرى لقن العالم كله دروسا فى الوطنية والدفاع عن دولته والاصطفاف خلف مؤسساته الوطنية مشيرا إلى أن نزول ٢٧ مليون مواطن للمشاركة فى الاستفتاء خطوة غير مسبوقة تؤكد وعى المصريين بأهمية التكاتف لاستكمال بناء الديمقراطية التى بدأت فى عهد الرئيس السيسى .

وأكد رشدان أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية خرج في أبهى صورة تليق باسم مصر، موضحا أن مصر خرجت من مرحلة بناء الدولة إلى مرحلة ترسيخ الديمقراطية مشيدا بالدور الوطنى لرجال الجيش والشرطة والقضاء الذين سهروا على حماية إرادة الشعب المصري .

وأكد رشدان أن حشود المواطنين أصابت الإخوان وأعداء مصر فى الخارج بالصدمة ما جعلهم يتعمدون نشر الشائعات لتشويه الاستفتاء، لافتا إلى أن الشعور بالأمان والإنجازات التي تحدث، دفعت المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، وعمل بعض الأحزاب على الأرض وعلى رأسها مستقبل وطن ساهم أيضًا في حشد المواطنين

وأكد أن الاستفتاء كان "عرسًا ديمقراطيًا" عبر فيه المصريون بمختلف توجهاتهم عن رأيهم، والتعديلات الدستورية تنتصر للكثير من فئات المجتمع، ونحن شاهدنا ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة، والتعديلات تصب في المشهد العام للدولة المصرية

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من شاركوا فى الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33%.

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وجملة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليون و362 ألف و321 صوتا بنسبة 96.94%.

جملة الأصوات الباطلة 831 ألف و173 صوتا بنسبة 3.06%.

جملة المصوتين بالموافقة 23 مليون و416 ألف و741 صوتا، بنسبة 88.83%.

جملة المصوتين بعدم الموافقة 2 مليون 945 و680 صوتا بنسبة 11.17%.