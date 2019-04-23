أخبار مصر | رئيس "مصر الثورة": نتيجة الاستفتاء أكبر رد عملي على قوى الشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مصر الثورة": نتيجة الاستفتاء أكبر رد عملي على قوى الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، تحية إجلال وتقدير للشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم أجمع، بمشاركته غير المسبوقة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أنهم لقنوا العامل دروسا في كيفية أداء الواجب الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية.

وقال "أبو العطا"، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، إن نسبة المشاركة التي قدرت بنسبة 44.33% حدث تاريخي يضاف لسجل تاريخ مصر الحديث، ويوضح أنه رغم كل التحديات والدعاوى المغرضة والشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية خلال إجراء الاستفتاء، إلا أن الشعب المصري أكد حضوره وعظمته وعراقته، وأثبت أنه وحده هو من يرسم مستقبل وطنه دون إملاءات أو توجيهات مغرضة.

وأوضح رئيس "مصر الثورة"، أن نتيجة الاستفتاء ضربة قاضية للجماعات الإرهابية، وبمثابة كتابة النهاية الحقيقية لتواجدهم أو تأثيرهم، مشيرا إلى أن الشعب المصري لفظ هذه الجماعات ولن يعودوا مرة سابقة، موضحا أن النتيجة عكست مجموعة أخرى من الإيجابيات، على رأسها، تلاشي ظاهرة العزوف السياسي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت منذ قليل، نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قدرت جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء 61.344.503 ناخبًا، وجملة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 27.193.593 ناخبا بنسبة 44.33%.