أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين: المصريون أثبتوا أنهم أسود صدقوا في وعدهم وعهدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين: المصريون أثبتوا أنهم أسود صدقوا في وعدهم وعهدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت جبهة شباب الصحفيين التهنئة الممزوجة بالوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد إلى الشعب المصري العظيم البطل الحقيقي في استفتاء التعديلات الدستورية والتي اعتبرها معركة حياة أو موت ليس فقط للرد على اعداءالوطن داخل مصر وخارجها الذين سعوا بكل الطرق القذره إلى تشويه هذه التعديلات ولكن أيضا لوعيهم الشديد بأهمية هذه التعديلات للوطن والمواطن ولرغبتهم الكبيرة في حياة ومستقبل مشرق وغد أفضل يبني بسواعد أبنائه المخلصين والعاشقين لتراب مصر.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: لقد أثبت المصريين انهم اسودصدقوا في وعدهم وعهدهم بمساندة الدولة المصرية والوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة لايمانهم بالرسائل الوطنية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت الشرارةالاولي التي الهبت حماس أبناء مصر في النزول بالملايين لصناديق الاقتراع ليقولوا بكل فخر وعزة وشموخ "نعم" لخارطة الطريق الجديدة المتمثلة في تعديل الدستور.

أضاف طوالة إن المصريين ابهروا العالم وأصبحوا حديث الدنيا كلها بهذا الخروج المشرف المبهر الذي وصل إلى 23مليون ونصف من كتيبة المقاتلين في حب مصر بنسبة 88.83% حيث شكلوا حالة شديدة الخصوصية من الحب و العطاء للوطن الغالي علينا جميعا ورسموا مستقبل أبنائهم واحفادهم في لحظات فارقة من عمر الوطن.

أضاف طوالة إن المصريين لقنوا العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد درسا قاسيا وعلقة ساخنة ولعل مشاهد قيام أهالي إمبابة بذبح عجلين مدون عليهما أسماء الإرهابيين معتز مطر ومحمدناصر كان ردا عظيما على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.