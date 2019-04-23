أخبار مصر | حزب الحرية عن الاستفتاء: الشعب المصري أثبت أنه حاضرًا بقوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية عن الاستفتاء: الشعب المصري أثبت أنه حاضرًا بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب اللّه رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والأمين العام للحزب، المحاسب أحمد مهنى، والسادة نواب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا بالحزب، بخالص الشكر إلى الشعب المصري العظيم الذي ضرب مثال لجميع الشعوب في المشاركة السياسية والإرادة الشعبية ليس فقط من خلال مشاركته بأيام الاستفتاء ولكن بما قدمه من صور واضحة في العطاء والدعم لبلده عندما تحامل كبار السن وغير القادرين على أنفسهم، وعندما اثبتوا ذو الهمم انهم أصحاب همم عالية في صنع القرار، وعندما ترك المريض فراشه ليقول كلمته في المستقبل وصنع الحاضر لأبنائه وأحفاده، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على وعي كبير من شعب أصيل.

كما كشف الحزب في بيانه الختامي عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن حزب الحرية المصرى المنبثق من بين صفوف المصريين، ساهم بشكل كبير وبكل قوة في دعم التعديلات الدستورية، حيث أن الإحصائيات كشفت عن توفير الحزب لما يقرب من ٣٠٠٠ سيارة على مستوى جميع المحافظات.

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كما أن الحزب يدرك جيدا لأهمية المعرفة لدى المصريين ولذلك نظم ما يقرب من ٤٠٠ فعالية كبرى ما بين مؤتمر حاشد وندوات تثقيفية لشرح ماهية التعديلات الدستورية وضرورتها وأهميتها، جاء هذا بجانب حملات طرق الأبواب بجميع المحافظات التي تولى تنفيذها شباب الحزب، بالإضافة إلى ما يقرب من مليون رسالة قصيرة على الهواتف المحمولة لحث الناخبين على المشاركة.

كما توجه الحزب في بيانه بخالص الشكر إلى كوادر وأعضاء حزب الحرية المصري لما قاموا به من مجهودات كبيرة في عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا لجموع الشعب المصري أن حزب الحرية المصري سيظل داعمًا لهم وسيكون دائما بوابتهم وصوتهم إلى كل مسئول لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري، مشيرا أن ما جاء من مجهودات لم يكن إلا بداية لعطاء كبير يسعى الحزب لتحقيقه.

وواصل الحزب في بيانه تقديم الشكر للبرلمان المصري وما يصدره من تشريعات تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع المصري ووضعه على الطريق الصحيح، وأيضا الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاة المشرفين على الاستفتاء لما بذلوه من جهد مضنى من اجل إنجاح الاستفتاء، وقوات الأمن من الجيش والشرطة وما بذلوه من مجهودات كبيرة لتأمين الاستفتاء ومعاونة المواطنين في سير العملية الانتخابية، وما تقدمه الدولة من أجل الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.