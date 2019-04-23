أخبار مصر | المفتي عن نتيجة الاستفتاء: "الشعب المصري قال كلمته"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي عن نتيجة الاستفتاء: "الشعب المصري قال كلمته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة إعلان اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمتضمنة مشاركة ما يزيد عن ٢٧ مليون مصري ومصرية ممن يحق لهم المشاركة السياسية، وموافقة 23 مليون و416 ألف بنسبة بلغت 88.83% على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب المصري.

وقال المفتي في بيانه إن الشعب المصري قال كلمته وفق قناعاته وضميره الوطني ومصلحة بلده، وشدد مفتي الجمهورية أن الموافقين والرافضين للتعديلات الدستورية جميعهم أبناء مصر لا يمكن التشكيك في وطنيتهم أو المزايدة على محبتهم لبلدهم، داعيا كافة الشعب المصري إلي العمل الجاد في كل المجالات بما يحقق مستقبل مشرق لبلدنا الحبيبة.