أخبار مصر | شاهد.. لحظة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية.

وقالت الهيئة خلال المؤتمر، إنه شارك في الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و590 ناخبا بنسبة 44.33%، وكان عدد الأصوات الصحيحة 26 مليون 362 ألف 421 ناخب بنسبة 69.04% وعدد الأصوات الباطلة بلغ 831 ألف و172 ناخب بنسبة 3.06%.

وكان الموافقون على التعديلات 23 مليون و416 ألف و741 ناخبا بنسبة 88.83%، والرافضين 2 مليون و945 ألف و680 ناخب بنسبة 11.71%.

ووجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للشعب المصري، بعد الإعلان عن موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية، قائلًا: "أصبح لكم برلمان من غرفتين، وأصبح للفلاحين والعمال والمسيحيين وذوي الإعاقة، حق دائم في التمثيل بالبرلمان، وأضحت مدة الرئاسة 6 سنوات، وأصبح للرئيس حق اختيار نائب أو إثنين، وأصبح لكم دستورًا بملامح جديدة". Advertisements وأضاف: "بقاء الأوطان رهن لشعبها، فإن اتحد أبناء الوطن خلف وطنهم بقوا، وإن اختلفوا وأضحوا شتاتًا بأوطانهم ذهبوا، الأوطان لا تموت قتلًا بل انتحارًا، بلحمتكم وتراصكم خلف وطنكم، وإيمانكم بأهمية المشاركة، ستبقون وتبقى مصر وطنًا لنا ولأبنائنا، وسيبقى شريانها للماضي والحاضر، لم يكن للاستفتاء أن يخرج بصورته دون جهد شاق وعمل دؤوب".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.