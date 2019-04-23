أخبار مصر | بعد الموافقة على التعديلات الدستورية.. رسائل "الوطنية للانتخابات" للشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الموافقة على التعديلات الدستورية.. رسائل "الوطنية للانتخابات" للشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للشعب المصري، بعد الإعلان عن موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية، قائلًا: "أصبح لكم برلمان من غرفتين، وأصبح للفلاحين والعمال والمسيحيين وذوي الإعاقة، حق دائم في التمثيل بالبرلمان، وأضحت مدة الرئاسة 6 سنوات، وأصبح للرئيس حق اختيار نائب أو إثنين، وأصبح لكم دستورًا بملامح جديدة".

وأضاف: "بقاء الأوطان رهن لشعبها، فإن اتحد أبناء الوطن خلف وطنهم بقوا، وإن اختلفوا وأضحوا شتاتًا بأوطانهم ذهبوا، الأوطان لا تموت قتلًا بل انتحارًا، بلحمتكم وتراصكم خلف وطنكم، وإيمانكم بأهمية المشاركة، ستبقون وتبقى مصر وطنًا لنا ولأبنائنا، وسيبقى شريانها للماضي والحاضر، لم يكن للاستفتاء أن يخرج بصورته دون جهد شاق وعمل دؤوب".



وتابع: "خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاث، تصدرت المرأة المشهد أمام لجان الاقتراع، وتبوأت المشهد، وأبدت بصوتها لمصر، وهتفت بحبها وتغنت باسمها، وخلال تلك الأيام تقدم الشباب الصفوف، يحملون مشؤوليتهم تجاه وطنهم، ورسموا بأياديهم مستقبل وطهنم.



واستطرد رئيس الهيئة قائلًا: "بمشاركتكم الجادة في الاستفتاء وإقبالكم المشهود، أفصحتم عن إيمانكم بالديمقراطية والمستقبل، واستعملتم حقكم في صنع المستقبل، وأكدتم أنكم فقط مصدر السلطات، هذه الأيام حركت حب الوطن داخلنا بعد أن كان كامنًا، وتردد أصداؤه في كل مكان وزمان، ورفرفت أعلام مصر في كل زمان ومكان، ووقفتم أمام لجان الاقتراع، تتناقشون وتبادلون الآراء، وأعان كل منا الآخر"

واستكمل: "اشتد الزحام إدراكًا منا أن وقفتنا هذه وراء وطننا، انطلاقًا من التزام فرضته وطنيتنا علينا، يلزمنا بالتعبير عن آرائنا، وقدمنا نحن شعب مصر المساعدة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع رجال الشرطة والقوات المسلحة، حتى بلغوا أبواب الاستفتاء، وأعانهم القضاة على الإدلاء بأصواتهم".

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وتوجه المستشار لاشين إبراهيم، بالشكر لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والشيوخ، الذين أصروا على المشاركة في الإدلاء بصوتهم، واستخدام حقهم الدستوري والقانوني.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.