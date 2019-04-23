أخبار مصر | "الوطنية للانتخابات": الآن أصبحت مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات وللرئيس حق اختيار نائب أو أكثر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": الآن أصبحت مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات وللرئيس حق اختيار نائب أو أكثر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد أن وافق الشعب المصري على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.83%، أصبح للشعب المصري برلمان من غرفتين، وأصبح للفلاحين والعمال والمسيحيين وذوي الإعاقة، حق دائم في التمثيل بالبرلمان.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة منذ قليل، أنه بعد الموافقة على التعديلات الدستورية، أضحت مدة الرئاسة 6 سنوات، وأصبح للرئيس حق اختيار نائب أو إثنين، وأصبح للشعب المصري دستورًا بملامح جديدة.



وتابع: "بقاء الأوطان رهن لشعبها، فإن اتحد أبناء الوطن خلف وطنهم بقوا، وإن اختلفوا وأضحوا شتاتًا بأوطانهم ذهبوا، الأوطان لا تموت قتلًا بل انتحارًا".



ووجه رئيس الهيئة رئسالة للشعب المصري، قائلًا: "بلحمتكم وتراصكم خلف وطنكم، وإيمانكم بأهمية المشاركة، ستبقون وتبقى مصر وطنًا لنا ولأبنائنا، وسيبقى شريانها للماضي والحاضر، لم يكن للاستفتاء أن يخرج بصورته دون جهد شاق وعمل دؤوب".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.