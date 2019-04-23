أخبار مصر | "الوطنية للانتخابات": المرأة تبوأت مشهد التعديل الدستوري وتغنت باسم مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": المرأة تبوأت مشهد التعديل الدستوري وتغنت باسم مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاث، تصدرت المرأة المشهد أمام لجان الاقتراع، وتبوأت المشهد، وأبدت بصوتها لمصر، وهتفت بحبها وتغنت باسمها، وخلال تلك الأيام تقدم الشباب الصفوف، يحملون مشؤوليتهم تجاه وطنهم، ورسموا بأياديهم مستقبل وطهنم.



وخلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة منذ قليل، توجه المستشار لاشين إبراهيم، بالشكر لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والشيوخ، الذين أصروا على المشاركة في الإدلاء بصوتهم، واستخدام حقهم الدستوري والقانوني.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.