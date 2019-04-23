أخبار مصر | "الوطنية للانتخابات": مشاركة الشعب بالاستفتاء الدستوري ردت على شائعات قوى الشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": مشاركة الشعب بالاستفتاء الدستوري ردت على شائعات قوى الشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الاستفتاء الدستوري خرج في أبهى صورة، تليق بتاريخ مصر، وبمستقبلها وتطلعاتها في المسقبل، بصورة أجمل ما فيها أبناء مصر، مؤكدًا أن مصر انتقلت من مرحلة بناء الدولة والتحول للديسمقراطية، إلى ترسيخ الديمقراطية، لافتًا إلى أنها توجد بإرادة شعبية نابعة عن اقتناع بأنها السبيل الوحيد لإدارة شؤون البلاد والتعبير عن الرأي.



وأضاف خلال مؤتمر للهيئة الآن، أن الشعب المصر بمشاركته الجادة في الاستفتاء وإقباله المشهود، أفصح عن إيمانه بالديمقراطية والمستقبل، واستعمل حقه في صنع المستقبل، وأكد أن الشعب هو وحده مصدر السلطات، مؤكدًا أن هذه الأيام حركت حب الوطن داخلنا بعد أن كان كامنًا، وتردد أصدائه في كل مكان وزمان، ورفرفت أعلام مصر في كل زمان ومكان، ووقف المصريون أمام لجان الاقتراع، تناقشوا وتبادلوا الآراء، وعان كل منا الآخر.



وتابع: "اشتد الزحام إدراكًا منا أن وقفتنا هذه وراء وطننا، انطلاقًا من التزام فرضته وطنيتنا علينا، يلزمنا بالتعبير عن آرائنا، وقدمنا نحن شعب مصر المساعدة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع رجال الشرطة والقوات المسلحة، حتى بلغوا أبواب الاستفتاء، وأعانهم القضاة على الإدلاء بأصواتهم".

وأكد "لاشين" أن الهيئة كانت متواصلة مع المصريين خلال تصريحات أدلت بها، ومؤتمرات صحفية، ردًا على الشائعات والتشكيك التي بثتها قوى الشر والظلام، والتي كانت أبرزها ادعاء أن الهيئة قررت مد الاستفتاء لليوم الرابع، أو منع وسائل الإعلام بحضور الفرز، مؤكدًا أن الهيئة كذبتها، وأكدت أنها محاولات بائسة تسعى لطمث الصورة المثلى التي خرج بها الاستفتاء.



وأشار إلى أن الشعب المصري أصر على المشاركة والإدلاء بأصواته، والاصطفاف أمام لجان الاقتراع، يردد هتافًا في حبها، مؤكدًا أن الاقتراع والفرز كان بإشراف قضائي كامل، وعلى مرأى ومسمع من المصريين ووسائل الإعلام، تليق بمص روبحضارتها.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت محاضر فرز الأصوات فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وانطلقت السبت الماضي، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.