بعد قليل.. إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور

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الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الاستفتاء

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في السابعة مساء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات. قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن القانون ينص على أن تعلن الهيئة النتائج خلال الخمس أيام التالية لانتهاء الاستفتاء، مضيفا: "تسلمنا أمس حصرا لأصوات المصريين فى الخارج.. تلقّت اللجنة جميع أوراق العملية الانتخابية للتصويت من خلال وزارة الخارجية".

وأكد الشريف، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ورقة تطبيق غرامة على من لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء على تعديل الدستور غير صحيح. اعرف التعديلات الدستورية من (هنا) وأوضح أن الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تسلمت الحصر العددي لأصوات الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية،

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