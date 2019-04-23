انت الان تتابع قرار بشأن المواد غير المضافة للمجموع لأولى ثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
د. طارق شوقي وزير التعليم
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المواد غير المدرجة في جدول الامتحانات سيتم تأدية الامتحان بها ورقيًا وفقًا لما كان متبع كل عام، على أن يتم وضعها من قبل المديريات والإدارات. وأضاف وزير التربية والتعليم في اجتماع، اليوم، أن الأمر سيتم أيضا مع المواد القومية في الصف العاشر بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة، وبخاصة وكذلك اللغة الصينية كلغة ثانية والألمانية (لغة أولى) وكذلك مواد العلوم والرياضيات اللغة الألمانية يتم امتحانهم ورقيا.
وأكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانيه الخاصة بالصف الأول الثانوي، مشيرا إلى تشكيل لجنة متابعة برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عملية سير الامتحانات.وقال حجازي، إن الوزارة قررت تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير
وأكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانيه الخاصة بالصف الأول الثانوي، مشيرا إلى تشكيل لجنة متابعة برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عملية سير الامتحانات.
وقال حجازي، إن الوزارة قررت تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية، وتشكل غرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحان وتيسير التواصل بين الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية، مع أهمية إرسال تقرير يومى أثناء فترة إجراء الامتحانات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم، اليوم، مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات ومديري التعليم العام ومديري عموم المواد الدراسية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي، والمقرر أن تبدأ يوم 19 مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار بشأن المواد غير المضافة للمجموع لأولى ثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.