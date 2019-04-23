انت الان تتابع قرار بشأن المواد غير المضافة للمجموع لأولى ثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

د. طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المواد غير المدرجة في جدول الامتحانات سيتم تأدية الامتحان بها ورقيًا وفقًا لما كان متبع كل عام، على أن يتم وضعها من قبل المديريات والإدارات. وأضاف وزير التربية والتعليم في اجتماع، اليوم، أن الأمر سيتم أيضا مع المواد القومية في الصف العاشر بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة، وبخاصة وكذلك اللغة الصينية كلغة ثانية والألمانية (لغة أولى) وكذلك مواد العلوم والرياضيات اللغة الألمانية يتم امتحانهم ورقيا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانيه الخاصة بالصف الأول الثانوي، مشيرا إلى تشكيل لجنة متابعة برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عملية سير الامتحانات.وقال حجازي، إن الوزارة قررت تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير

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