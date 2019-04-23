شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني ليبي: الرئيس السيسي أعاد هيبة العرب مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب على السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي، «قطر وتركيا هما عنوان الإرهاب في ليبيا، وأنهما وراء تجارة الأسلحة والمخدرات وتدريب الإرهابيين».

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وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «عنوان القتل والتمويل للجماعات الإرهابية في ليبيا هما قطر وليبيا، ونحن نرحب ببيان الاتحاد الأفريقي تجاه ليبيا».

وتابع أن «الجميع يعي أن الجيش الليبي يمنع من التسليح، والجماعات التي يواجها هي دولية جاءت من سوريا والعراق، ونحن كشعب ليبي نريد العيش بسلمية، ولكن الجيش يستكمل مسيرة تطهير الأرض الليبية من دنس الإرهابيين».

وذكر أن الرئيس السيسي أعاد هيبة العرب مرة أخرى، حينما أصبح رئيساً لمصر، مشيرًا إلى أن دعم الترويكا لليبيا يدل على البحث عن استقرار الوطن العربي وإفريقيا.